ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÇË²õ¤·¤¿¡×¡¡»î¹ç³«»Ï8Ê¬¸å¡ÄMLB¸ø¼°¤â¡È¥É¥ó°ú¤¡É¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¶ÃÃÆ
»î¹ç³«»Ï8Ê¬¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìÈ¯
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥ì¥Ã¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡ËÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÂÇµå½éÂ®117.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó189.4¥¥í¡Ë¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£MLB¸ø¼°SNS¤â¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÇË²õ¤·¤¿!!¡×¤È¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¹äÂ®µå¤òÂª¤¨¡¢¡ÈÄ¶¹äÂ®µå¤ÎÂÇµå¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£Áê¼êÀèÈ¯¥°¥ê¡¼¥ó¤¬Åê¤¸¤¿100.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.6¥¥í¡Ë¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå½éÂ®117.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó189.4¥¥í¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤¿¡£Äã³ÑÅÙ¤Î°ìÈ¯¤ËÂçÃ«¤â³Î¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ìÎÝ¤Ø¥À¥Ã¥·¥å¡£ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀÊ¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.9¥¥í¡Ë°Ê¾å¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ç¤Ï¡¢2015Ç¯¤Î·×Â¬³«»Ï¸å¤Ç¤ÏºÇÂ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡Ö100.4¥Þ¥¤¥ëin 117.7¥Þ¥¤¥ëout¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÇË²õ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£»î¹ç³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«8Ê¬¸å¡£Ã¯¤â¤¬¶Ã¤¯°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë