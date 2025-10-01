キタ！ キターーーーーッッ！！【スタバ】買い逃したくない「新作グッズ」って？

涼しさを感じるようになった9月、【スターバックス】では秋の新作グッズが登場しています。中でも秋らしいモチーフが印象的な2点は話題沸騰！ オンラインでは既に完売のアイテムもあるので、気になる方は店舗にて早めのチェックがおすすめです。

月夜を連想させる「スターバックス コースター ミッドオータムムーン」

「スターバックス コースター ミッドオータムムーン」は、その名の通り、秋の夜長にぴったりの雰囲気をまとった一枚。ティータイムのお供にも、デスク上のアクセントにもぴったりです。現在オンラインストアではすでに入荷待ちとなっていることからも、その人気ぶりがうかがえます。店舗によってはまだ在庫がある可能性も◎ 見つけたら即買い必至です！

秋の贈り物にも「スターバックス カード ミッドオータムムーン」

写真左側中央の、同じく9月3日より登場した「スターバックス カード ミッドオータムムーン」は、秋の情緒を感じさせるアートワークが目を引く一枚。一目で秋を感じられるビジュアルで、お財布に入れておくだけでも気分が上がりそうです。ぜひゲットして、季節の彩りを日常に添えてみませんか？

