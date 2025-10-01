WCS第1戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に「1番・DH」で先発。初回に先頭打者本塁打を放つと、6回の第4打席では本日2本目となる2ラン本塁打を右翼席に運んだ。

6-0でリードした6回。一塁に走者を置いて真ん中のスライダーをとらえた。打球速度113.5マイル（約182.7キロ）、飛距離454フィート（約138.4メートル）の当たりに大谷も確信。右翼スタンド中段に入るとゆっくり走り出した。

試合中継した米スポーツ専門局「ESPN」の放送席では実況が「これは飛んだぞ！ 見てくれ、球場を飛び出しそうだ！ WOW！ オオタニが今夜2本目だ！ ドジャースは絶好調だ。これで8-0」と大絶叫。そして、ポツリと「彼は何か別物だ」と困惑したように伝えた。

解説は「彼には、たった一振りで試合の流れを変える力がある」と大絶賛。続けて「かつて見たこともないようなことを一瞬で成し遂げる力。そして、オオタニの打球は、今回も決して満足することがない。彼は攻め続ける。そして、野球のフィールドで何が可能なのか、我々を驚かせ続けている」と話した。



（THE ANSWER編集部）