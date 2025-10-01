本拠地でレッズとWCS初戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）初戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席に先頭打者弾を放った。

2年連続世界一へ、大谷が豪快に号砲を鳴らした。

WCS初戦のレッズ戦の初回、相手先発グリーンの100.4マイル（161キロ）の4球目をとらえると、打球は右翼スタンドへ一直線。打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）という超弾丸の先頭打者本塁打となった。

ドジャースタジアムを埋めたファンと同様、熱狂したのがブルペンだ。小躍りして抱き合ったり、両手を突き上げたり、拍手したりと大盛り上がり。この様子には日本人ファンも反応した。

Xには「きゃっきゃしてるブルペンかわいいw」「ブルペンチームも大喜びw」「ブルペンでピョンピョンして喜んでるの可愛い」「喜ぶブルペン可愛すぎる」「ブルペンもわいてた」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）