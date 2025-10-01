本田翼、かわいいワンちゃんニットのコーデに反響「天使過ぎる」「こんなに可愛い人絶対存在しない」
女優の本田翼が、1日までにインスタグラムを更新。かわいい犬が描かれたニットを着た姿に「天使」と絶賛の声が相次いでいる。
【別カット】もこもこコートもかわいい本田翼（ほか3枚）
ファッションブランド「THE TOE」初となる旗艦店の南青山店を訪れた本田は「店内は、世界各国から集められた家具と最新コレクションが楽しめます ブラウンがベースの世界観がとても素敵でwebでチェックしてた洋服たちが生で見れてしあわせでした ワンちゃんのニットがかわいい」とコメントし、かわいい犬がプリントされたニットを着用した近影などをアップ。ミニ丈のパンツからは美脚があらわになっており、もこもこのコートを着こなす姿もかわいらしい。
この投稿にファンからは「天使過ぎる」「もふもふばっさー超かわいい！」「秋って感じの服でめっちゃかわよい」「こんなに可愛い人絶対存在しないって信じてる」などの声が寄せられている。
■本田翼（ほんだ つばさ）
1992年6月27日生まれ。東京都出身。2006年にファッション雑誌『Seventeen』（集英社）の専属モデルとしてデビュー。2012年にドラマ『GTO』（関西テレビ・フジテレビ系）の生徒・神崎麗美役で一躍脚光を浴びる。以降、モデルや女優として活躍する一方で2018年9月にはYouTubeチャンネル「ほんだのばいく」を開設。2022年10月期放送のドラマ『君の花になる』（TBS系）で主演を務め、2024年3月にはビューティーブランド「By ttt.」を立ち上げた。
引用：「本田翼」インスタグラム（＠tsubasa_0627official）
