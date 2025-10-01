「手慣れたもの」空き巣の瞬間を防犯カメラが捉える　“わが家のように”自宅を歩く窃盗犯…複数回の犯行か　窃盗事件として捜査　大阪市

大阪市淀川区のマンションで9月23日、不審人物が部屋に侵入し、現金を盗む空き巣被害が発生した。被害者は、過去にも2回の被害を受けており、防犯カメラを設置していた。今回、被害者が外出中に犯行が行われ、カメラに捉えられた形だ。女性はこの人物と面識はないといい、警察は窃盗事件として捜査している。

外出中に…不審人物が現金窃盗「怖かった」

大阪市淀川区にあるマンションで9月23日に撮影されたのは、様子をうかがいながら部屋に入る不審な人物の姿だ。

不審人物はスマホのライトを照らしつつ、迷わず部屋へと入っていく。置いてあったファイルから現金3万円を盗んでいったという。

被害に遭った女性は「怖かった」と語り、動揺を隠しきれない様子だ。取材班が犯人の心当たりを聞くと、「全くない」とも話していた。

また、被害女性の父親は、「彼女から泣きながら電話がかかってくることはまずない。よっぽど怖かったんだと」と語る。

過去にも部屋に侵入か？警察が捜査進める

女性はひどく怯えていたが、実は被害はこれが初めてではなかった。

被害女性の父親は、「直近で過去2回」被害を受けていたと語る。

また、お金はすべてファイルに入れていたかと聞くと、「はい。それが全額もっていかない」と話す。

女性によると、8月から9月にかけて、今回とは別に2回、室内に置いていた現金合わせて6万円が盗まれていたという。

そこで女性は、室内に防犯カメラを設置すると、1週間後、カメラに映っていたのは不審な人物の姿だった。

ファイルに入れてあったのは、現金6万円だ。ところがなぜかその人物は、3万円分だけを抜き取ったという。

犯人について被害女性の父親は、「手袋している様子もないし、手慣れたもの。我が家のように入ってきて。あと脱衣所に行ったり。脱衣所なんかお金を置くことはないので、ひょっとしたら下着でも物色しにいったのかと思うと気持ち悪い」と不快感を示している。

女性はこの人物と面識はなく、いずれも外出中に被害に遭ったということで、警察が窃盗事件として捜査している。

（「イット！」 9月30日放送より）