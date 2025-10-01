プロレス界の“レジェンド藤波辰爾が主宰する「ドラディション」は１日、１１月１４日東京・後楽園ホールで開催する「ＤＲＡＧＯＮ ＥＸＰＯ １９９５〜無我〜」の全対戦カードを発表した。

メインイベントで藤波が新日本プロレス「ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者」ザック・セイバーＪｒと初シングルマッチで対決する大会は、全８試合がシングルマッチの画期的なマッチメイクとなった。

新日本プロレスの永田裕志、無我出身でプロレスリング・ノアの征矢学らが参戦。藤波は全試合が一騎打ちになったことに「約１８年ぶりとなる「無我」の大会は、「無我」、「無我ワールド」、「ドラディション」の３つのリングに想いを馳せた対戦カードにしました」とコメントし「それぞれの時代に、それぞれのリングで闘ってきてくれた選手たちのシングルマッチを見たい一心で、全対戦カードがシングルマッチとなりました。ドラディションのリングも源流は「無我」。こうして時間を経て、またその源流と新たな流れが交わることができ、嬉しく思います」と明かした。そして「私自身もザック選手とのシングルマッチ。魂を込めて全力で闘うことをお約束します」と誓った。

◆１１・１４後楽園全対戦カード

▼メインイベント スペシャルシングルマッチ ６０分１本勝負

藤波辰爾 ＶＳ ザック・セイバーＪｒ．

▼セミファイナル ４５分１本勝負

長井満也 ＶＳ 永田裕志

▼第６試合 ３０分１本勝負

ＬＥＯＮＡ ＶＳ 征矢学

▼第５試合 ３０分１本勝負

船木誠勝 ＶＳ ＡＫＩＲＡ

▼第４試合 ３０分１本勝負

越中詩郎 ＶＳ 黒潮ＴＯＫＹＯジャパン

▼第３試合 ３０分１本勝負

倉島信行 ＶＳ 関本大介

▼第２試合 ３０分１本勝負

田島久丸 ＶＳ 三州ツバ吉

▼第１試合 ３０分１本勝負

ＭＡＺＡＤＡ ＶＳ 竹村豪氏