１１年ぶりの連ドラレギュラー復帰で話題になった俳優が、近影を見せた。

元競輪選手の中野浩一氏の妻で、芸能事務所「アルカンシェル」社長・中野尚美氏のインスタグラムに登場したのは、俳優の坂口憲二。今年４月期のフジテレビ系月９ドラマ「続・続・最後から二番目の恋」で１１年ぶりに連続ドラマにレギュラー出演し、Ｘ（旧ツイッター）で「相変わらずイケメン」「どストライク」「渋くてカッコいい」「めちゃめちゃダンディーになってる」とトレンド入りするなど話題になった。

尚美氏は１日までに「坂口憲二さんとお仲間さんと会食へ 今夜はこんな素敵な俳優さん”坂口憲二さん”と主人」と報告し、浩一氏と坂口の２ショットをアップ。「お父さま 坂口征ニさんと主人は同郷なのです。征ニさんには以前からお世話になっております」と繫がりを明かし、「憲二さん お元気になられて、本当に一安心です。今後もご活躍を応援しております」「＃お父さまとは同郷＃坂口憲二さん」とエールを送った。

坂口は右股関節の特発性大腿（だいたい）骨頭壊死（えし）症のため、２０１８年に芸能活動無期限休止を発表。２３年５月に同局系「風間公親―教場０―」で９年ぶりのドラマ出演。２４年８月の同局系「ほんとにあった怖い話２５周年スペシャル」で１１年ぶりに主演するなど、俳優活動を再開させている。私生活では１４年３月に一般女性と結婚。昨年テレビ番組で３児のパパとなっていたことを明かした。