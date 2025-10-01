気象台は、午前11時47分に、大雨警報（土砂災害）を松島町に発表しました。また洪水警報を多賀城市、七ヶ浜町に発表しました。

東部では、1日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、1日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■仙台市東部

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

1日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 40mm



□洪水警報

1日夜遅くにかけて警戒





■塩竈市□大雨警報・土砂災害1日夜遅くにかけて警戒・浸水1日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量 60mm■多賀城市□大雨警報・土砂災害1日夜遅くにかけて警戒・浸水1日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量 60mm□洪水警報【発表】1日夜遅くにかけて警戒■松島町□大雨警報【発表】・土砂災害1日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mmピーク時間 1日夜のはじめ頃■七ヶ浜町□大雨警報・土砂災害1日夜遅くにかけて警戒・浸水1日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量 60mm□洪水警報【発表】1日夜遅くにかけて警戒■利府町□大雨警報・土砂災害1日夜遅くにかけて警戒・浸水1日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■涌谷町□大雨警報・土砂災害・浸水1日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 40mmピーク時間 1日昼過ぎ