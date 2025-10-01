大谷翔平がポストシーズン初戦いきなり1試合2発！先頭打者弾に続き第4打席で138メートル超特大“確信”弾

◆ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ ロサンゼルス・ドジャースーシンシナティ・レッズ 30日（日本時間1日午前10時8分試合開始、ドジャースタジアム）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは30日（日本時間1日）、ホームでレッズと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場。第1打席と第4打席でホームランを放った。

大谷はレギュラーシーズン、打率.282、本塁打55本、打点102、得点146、盗塁20の打撃成績。投げては14試合に登板し1勝1敗、防御率2.87、47回を投げて奪三振62の成績だった。

ドジャースは今季5勝4敗、防御率2.35のスネル投手が先発。一方のレッズは今季7勝4敗・防御率2.76、球速160キロを超える速球が持ち味のグリーン投手が先発した。

1回裏の第1打席、大谷はカウント2−1で4球目の161キロ内角フォーシームをとらえ、ライトスタンドへいきなりの先頭打者ホームラン。打球速度189キロ、飛距離114メートル、角度21度の弾丸ライナーでドジャースが1点を先制した。

2回裏2死2塁で大谷の第2打席、3−2フルカウントで6球目の外寄り直球を見逃し三振。

3回裏1死2、3塁で5番テオスカー・ヘルナンデスがレフトスタンドへスリーランホームラン。続く6番エドマンもライトへ2者連続ホームランを放ち、ドジャースが5−0とリードを広げた。

4回裏1死走者なしで大谷の第3打席は、レッズ2番手バーローとの対戦。ファウルで粘ってカウント2−2としたが、7球目の低め変化球を空振りして三振に倒れた。

5回裏2死走者なしで5番T・ヘルナンデスが、代わったばかりのレッズ3番手フィリップスから右中間へソロホームランを打って6−0。

6回裏2死1塁で大谷の第4打席、カウント1−1からフィリップスが投じた3球目の真ん中寄り138キロのスイーパーをはじき返し、右中間スタンド上段に飛び込むツーランホームラン。飛距離138メートル、“確信歩き”の超特大弾でドジャースが8−0と大きくリードを広げた。