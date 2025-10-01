国から公設秘書の給与をだまし取ったとして、元参議院議員の石井章被告が在宅起訴された事件で、秘書として登録されていた男性に対し、石井被告本人が直接、名義貸しを依頼していたとみられることが新たにわかりました。

元議員の石井章被告と事務を統括していた大川香留被告は、勤務実態がない石井被告の親族の男性を公設第二秘書として届け出て、国から秘書給与など828万円ほどをだまし取ったとして先月30日、東京地検特捜部に詐欺の罪で在宅起訴されました。

その後の関係者への取材で、石井被告自身が、この親族の男性に対し、名義を貸してほしいと頼んだとみられることがわかりました。

石井被告の事務所を知る人「（親族の男性に）秘書をやらせているんだって話を聞いたことはあるが、そういう仕事をしている場は見たことないです。石井さんは絶対的な存在なので、ボスですよね」

一方、大川被告は、この親族に支払われた秘書給与の預金口座を管理していたとみられ、口座のカネはほぼ全額、別の口座に回され、石井被告の事務所の経費などに使用されていたとみられています。

関係者によりますと2人は、これまでの特捜部の任意の聴取に対し、詐欺への関与について話していないとみられます。