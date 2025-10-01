飛行中のヘリがFPVドローンの攻撃を受け墜落

ウクライナ軍は2025年9月29日、カメラを搭載したFPVドローンを使用してロシア軍のMi-8ヘリコプターを撃墜する様子を捉えた映像を公開しました。

【映像】ロシア軍のMi-8ヘリコプターがドローンで撃墜される瞬間

ウクライナ軍によると、今回の攻撃はドネツク州のコトリャリウカ周辺で、無人システム部隊の第59独立強襲旅団のドローン操縦者が実施したと報告しています。無人システム部隊は、ウクライナが2024年に創設した、世界で初めてドローンの運用に特化した独立軍種です。

ウクライナにおける戦いでは、以前からFPVドローンが飛行中のヘリコプターに攻撃を仕掛けるケースが報告されていましたが、FPVドローンはヘリコプターよりも飛行速度が遅いため、攻撃に失敗するケースが相次いでいました。

今回公開された映像は、Mi-8の後方からドローンが迫り、攻撃をかける瞬間を捉えています。攻撃を受けたMi-8は墜落し、炎上しています。

Mi-8は、1万2000機以上が製造され、各国が導入した旧ソ連製の傑作軍用ヘリコプターです。人員や貨物の輸送のほか、医療搬送や地上部隊の航空支援などで使用されています。