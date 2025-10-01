アパートの防犯カメラに映っていたのは…住宅街でクマの目撃相次ぐ 小学校敷地内でも 秋田・横手市
1日朝早く、横手市のアパートに設置された防犯カメラでクマが歩く姿が撮影されました。
ABSあきたアプリに投稿された映像です。
1日午前4時55分ごろ、横手市八幡字石町のアパートに設置された防犯カメラがクマの姿をとらえました。
映像の提供者によりますと、午前5時すぎに広報車が「クマが出た」というアナウンスをしていたため、防犯カメラを確認したところクマが映っていたということです。
横手警察署によりますと、1日午前4時35分ごろに横手市八幡字石町の市道で体長約1メートルのクマ1頭が目撃されています。
また、県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、午前5時25分ごろには、アパートから100メートルほどの市道で、午前5時40分ごろにもそこから50メートルほど離れた同じ市道で体長約1メートルのクマ1頭が目撃されています。
そして、午前7時10分ごろには、アパートから280メートルほどの場所でも道路を走り去るクマ1頭が目撃されています。
その後、クマは東に150メートルほどの場所にある朝倉小学校にまっすぐ向かい、学校の敷地内を歩いていたということです。
警察は、関係機関に連絡するとともに、現場付近をパトカーで警戒広報し、住民に注意を呼びかけています。