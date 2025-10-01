1日朝早く、横手市のアパートに設置された防犯カメラでクマが歩く姿が撮影されました。



ABSあきたアプリに投稿された映像です。



1日午前4時55分ごろ、横手市八幡字石町のアパートに設置された防犯カメラがクマの姿をとらえました。



映像の提供者によりますと、午前5時すぎに広報車が「クマが出た」というアナウンスをしていたため、防犯カメラを確認したところクマが映っていたということです。





提供者は「玄関のすぐそばをクマが歩いていたので、タイミングによっては鉢合わせになる可能性があり怖かった。住宅街クマがいるのはびっくりだ」と話しています。横手警察署によりますと、1日午前4時35分ごろに横手市八幡字石町の市道で体長約1メートルのクマ1頭が目撃されています。また、県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、午前5時25分ごろには、アパートから100メートルほどの市道で、午前5時40分ごろにもそこから50メートルほど離れた同じ市道で体長約1メートルのクマ1頭が目撃されています。そして、午前7時10分ごろには、アパートから280メートルほどの場所でも道路を走り去るクマ1頭が目撃されています。その後、クマは東に150メートルほどの場所にある朝倉小学校にまっすぐ向かい、学校の敷地内を歩いていたということです。警察は、関係機関に連絡するとともに、現場付近をパトカーで警戒広報し、住民に注意を呼びかけています。