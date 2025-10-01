¤Þ¤µ¤«¤Î2Ï¢ÇÔ¤ÇÏªÄè¤·¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÀÈ¤µ¡¡ÌäÂê¤Îº¬¤Ï°Õ³°¤È¿¼¤¤!?¡Ö»ÙÎ¥ÌÇÎö¡×¡ÖÅöÁ³¤ÎÇÔËÌ¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç³«Ëë5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¸½ºß¤â¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëºòµ¨²¦¼Ô¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢Âè6Àá¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¤Ç1-2¤Èº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤¹¤ë¤È¡¢CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Î¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤Àï¤Ë¤â0-1¤ÈÇÔËÌ¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¸ø¼°Àï2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥°³«Ëë¤«¤é¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î·àÅª¤Ê·è¾¡ÅÀ¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡¢´°Á´¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡ØTHIS IS ANFIELD¡Ù¤Ï¡¢¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹²¤¿¤À¤·¤¯¡¢ÅÎÀñ¤Ç¡¢¤Ò¤É¤¯»ÙÎ¥ÌÇÎö¡×¡¢¡ÖÅöÁ³¤ÎÇÔËÌ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¹óÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂêÅÀ¤Ï¡¢°Õ³°¤Èº¬¿¼¤¤¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¡Ê¥¢¥ë¥Í¡¦¡Ë¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·ç¤±¤Æ¤¤¤¿90Ê¬´Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï»þ´Ö¤À¤±¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢Èà¤¬¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤µ¤«¤Î2Ï¢ÇÔ¤ÇÏªÄè¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÀÈ¤µ¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î°¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¼é¸î¿À¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¤¬Î¥Ã¦¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¼¡Àá¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÌÀ³Î¤Ê²þÁ±¤ò¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£