ホテル日航成田は、「北海道なまら美味いフェアランチバイキング〜前編〜」を10月1日から31日まで開催する。

北海道産あさりやサクラマス、秋鮭、鰤、しばれ生ハム、クリームチーズ、十勝産男爵いも、ハスカップなどといった北海道食材を使い、ブッフェ台やライブキッチンで提供する。

提供する料理は、「小樽風海鮮あんかけ焼きそば」、石狩鍋、旭川の醤油・札幌の味噌・函館の塩のラーメン、やきとり目丼や海鮮丼など。期間中は、自由に具材を選んだ丼の写真で参加する「映え丼フォトコンテスト」を実施するほか、11月は後編として内容を入れ替える。

場所はカジュアル・リゾート・ダイニング「セリーナ」。提供時間は、平日は午前11時半から午後2時半まで（料理提供午後2時まで）。土・日・祝日は2部制で、1部は午前11時から午後0時45分まで（料理提供は午後0時半まで）、2部は午後1時15分から3時まで（料理提供は午後2時45分まで）。

料金は大人6,000円、60歳以上5,700円、小学生3,000円、幼児無料。One Harmony会員の場合は割引がある。いずれも税込。