

教育プログラムの提供によって次世代クリエイターの「発掘・育成・囲い込み」を進めるNetflix。その戦略に迫った（画像提供：Netflix）

【画像】アニメ映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』の監督も登壇！「クリエイティブ・アジア」の雰囲気はこんな感じ

WBCの独占配信が話題になったNetflixに“興味深い動き”がある。

韓国で行われるアジア最大規模の映画祭『第30回釜山国際映画祭』で、9月20日に若手クリエイター向けの教育プログラム「クリエイティブ・アジア」を同映画祭と共催。

直後の9月26日には、『大阪・関西万博』で同様の趣旨のプログラム「Netflix クリエイターズ道場」を日本で始動させた。

こうした動きの背景には、どのような狙いがあるのか。Netflixの独自戦略に迫る。

動画配信サービスは“シェア争い”戦国時代の最中

コロナ禍を経て、若い世代を中心に映像視聴メディアのメインストリームに定着した動画配信。その市場はすでに成長期から成熟期に入り、各動画配信サービスは熾烈なシェア争いを繰り広げている。

各サービスが注力するのは、映画やドラマ、人気アーティストやタレントの音楽ライブ、バラエティなどのオリジナルコンテンツの拡充と、スポーツや音楽フェスなど幅広く注目される社会的イベントの独占配信による、新たな会員の獲得だ。

とくにここ最近では、NetflixのWBCやNFL（北米のプロアメリカンフットボールリーグ）、Amazonプライムのボクシング、U-NEXTのプレミアリーグ（英プロサッカーリーグ）やバレーボール日本代表戦など、世の中的な関心事となるスポーツの試合を各サービスが取り込む動きが拡大している。

一方、ディズニープラスは、豪華スターをキャスティングするオリジナル韓国ドラマを量産するほか、BTSのライブやドキュメンタリー、Snow Manのオリジナルバラエティなどで独自色を打ち出し、DMM TVはテレビアニメのカタログをどこよりも多く取り揃える。スポーツ以外のコンテンツでもそれぞれが特徴を出して新規顧客層へのアプローチを図っている。

そうしたなか、コンテンツ編成とは異なる軸で、特徴的な動きを見せているのがNetflixだ。

2021年に設立した「Netflixクリエイティブ向け創造支援基金」が象徴的だが、冒頭の「クリエイティブ・アジア」のシリーズ開催など、映像業界に携わる若手クリエイターや、学生を対象にした教育プログラムを実施してきている。



若手クリエイター向けの教育プログラム「クリエイティブ・アジア」に登壇したギレルモ・デル・トロ監督（左）とヨン・サンホ監督（画像提供：Netflix）

アジアの若手クリエイターが集結

9月20日に『第30回釜山国際映画祭』で開催された「クリエイティブ・アジア」は、同映画祭との共催となる大規模イベントとなり、アジアから約250人の若手クリエイターや業界人が参加した。

マスタークラス講演の講師に立ったのは、世界的巨匠のギレルモ・デル・トロ監督や、世界的なムーブメントを巻き起こしているアニメ映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』のマギー・カン監督など。



アニメ映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』のマギー・カン監督も登壇した（画像提供：Netflix）

日本からは『イクサガミ』のプロダクションデザインを手がけた宮守由衣氏と、エグゼクティブ・プロデューサーの高橋信一氏がステージに立ち、「時代劇映画のアップデート」をテーマに、完成したシーンとメイキングをスクリーンに映して、クリエイティブの裏側を語った。

それぞれのセッションの質疑応答では、講師と参加者の活発なセッションが繰り広げられた。



日本からはNetflixエグゼクティブ・プロデューサーの高橋信一氏がステージに立った（画像提供：Netflix）

大阪・関西万博にはエミー賞受賞監督が

9月26日に『大阪・関西万博』で実施された「Netflix クリエイターズ道場」は、日本発の教育プログラムの始動となった。

マスタークラス講演には、エミー賞受賞監督でありプロデューサーのマイケル・レーマン氏と、Netflixの佐藤善宏エグゼクティブ・プロデューサーが登壇した。



『大阪・関西万博』で実施された「Netflix クリエイターズ道場」のマスタークラス講師を務めたエミー賞受賞監督でありプロデューサーのマイケル・レーマン氏（画像提供：Netflix）

映画監督からキャリアをスタートし、テレビや配信のドラマシリーズの演出を多く手がけるレーマン氏は「ストリーミング時代のディレクターの役割」をテーマに、アメリカの映画監督とテレビドラマ演出の仕事の違いを説明した。

なかでも、脚本家が絶対的な力を持ち、演出家に指示を出すドラマシリーズの現場や、最高権力者となるショーランナー、その次の存在になるプロデューシング・ディレクターの役割や、プロデューサー、ショーランナー、ディレクターの関係性などは、現役ディレクターの知見の重みと説得力があった。

さらにレーマン氏は、ディレクターとしての彼らとのかかわり方や意識の持ち方など、円滑な仕事の進め方までアドバイスした。

講演後にレーマン氏は笑顔を見せ、「大変意義のあるプログラム。若手クリエイターが、先輩クリエイターからクリエイティブの思考の文脈から、現場での経験則まで、その知見を学ぶ機会はほどんどない。今回のマスタークラスが彼らのこれからに役立つことを願っています。ただ、自分が培ってきたすべてを教えるのは、怖さもありますけどね（笑）」と語った。

一方、佐藤善宏プロデューサーは「日本コンテンツを世界へ」をテーマに、Netflixが掲げる“グローバル・フロム・ローカル”について解説した。

「ローカルで当たらなければグローバルでも当たらない。日本ならではの独特な世界観を持つ作品が、世界で観られる。ローカルの真実からグローバルの共感を得ていく」など、その趣旨を語りながら、企画を提案する際のストーリーバイブル（企画書）の10のポイントといった実践編にも踏み込んだ。

文化を担っていくのは若い世代



世界でクリエイティブの講演をするマイケル・レーマン氏（画像提供：Netflix）

マスタークラス講演は、専門職の集まりならではのマニアックな内容がほとんどだが、世界で活躍するトップクリエイターのクリエイティブの裏側を知ることができる貴重な機会になり、会場は常に大きな熱量に包まれる。

質疑応答では講師への質問が途切れることなく続き、意見交換やアドバイスなど活発なセッションが繰り広げられる。万博でのマスタークラスもまさにそのような状況だったが、関西という開催地の影響もあるのか、これまでの講演以上に参加者の発する熱や勢いを感じた。

文化を担っていくのは若い世代であり、彼らの取り込みはあらゆる産業やサービスにおける最重要課題だ。そのなかでもとくにエンターテインメント業界は、彼ら抜きに未来の存続はままならない。

若い世代向けのコンテンツを制作するのと同時に、それを制作する次世代のクリエイターを発掘、育成して、囲い込むーー。若者たちの感性を理解し、彼らに支持されるコンテンツを企画・制作できるのは、次の時代のエンターテインメントを担う若い世代のクリエイターだからだ。

産業全体にとって利益となりうる

いまのトレンドを生み出している世界のトップクリエイターが、次の時代を担う世代の若い才能を育てていくことは、Netflixだけでなく、産業全体にとって広く利益があるだろう。

こうした教育プログラムが長期的な取り組みとして多様なプラットフォーマーから提供され、そこから新たな才能が続々と生まれてくることを期待している。

