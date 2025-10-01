大谷が“歴代最速”の一発を放った(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間9月30日、本拠地でのレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦で「1番・DH」で先発出場。衝撃の一発を放った。初回の第1打席で先制ソロを放ち、ドジャー・スタジアムをいきなり湧かせた。

【動画】大谷がポストシーズン初戦で圧巻の先頭打者アーチを放ったシーン

レッズの剛腕ハンター・グリーンの100.4マイル（約162キロ）の直球を打ち砕き、打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、角度21度、飛距離は375フィート（約114.3メートル）で右翼席へ運んだ。

これでポストシーズンでの2年連続本塁打となり、2003年〜05年のヤンキース・松井秀喜に次いで日本人選手2人目の記録となった。