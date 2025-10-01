PS初戦で剛腕162キロ撃ち！“歴代最速”の「189キロ弾」で本拠地は興奮のるつぼに 大谷翔平の先制弾でド軍打線に勢い
大谷が“歴代最速”の一発を放った(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間9月30日、本拠地でのレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦で「1番・DH」で先発出場。衝撃の一発を放った。初回の第1打席で先制ソロを放ち、ドジャー・スタジアムをいきなり湧かせた。
【動画】大谷がポストシーズン初戦で圧巻の先頭打者アーチを放ったシーン
レッズの剛腕ハンター・グリーンの100.4マイル（約162キロ）の直球を打ち砕き、打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、角度21度、飛距離は375フィート（約114.3メートル）で右翼席へ運んだ。
これでポストシーズンでの2年連続本塁打となり、2003年〜05年のヤンキース・松井秀喜に次いで日本人選手2人目の記録となった。
『MLB公式サイト』のサラ・ラングス記者によれば、2015年のスタットキャスト導入後で100マイル（約160キロ）以上のボールを本塁打にした打球速度で歴代最速の一発だという。これまで打球速度113.7マイル（約183キロ）が最高だった。
試合は大谷の先制弾で火がついた打線は序盤から猛攻。3回にはテオスカー・ヘルナンデスの3ラン、トミー・エドマンのソロと連続アーチが飛び出して、5−0とリードを広げている。大事なポストシーズン初戦で大谷が打線に勢いをもたらしている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
