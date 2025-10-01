U-20日本代表に負けたW杯開催国チリ監督、PK判定の多さを嘆く「普通じゃない」

チリで開催中のU-20ワールドカップ。

U-20日本代表は、9月30日のグループステージ第2節で地元チリを2-0で下した。

前半のPKはFW高岡伶颯が失敗するも、後半に得たPKをDF市原吏音が決めて先制すると、横山夢樹の追加点で開催国を下した。

『ADN』によれば、チリのニコラス・コルドバ監督は、日本戦後にこのように話していたそう。

「彼ら（日本）はとても精度が高い。難しい試合になることは分かっていた。彼らはトランジション（切り替え）が速い。試合全体を通して、我々がボールを保持していたものの、深みが足りなかった。

相当に互角の試合だった。我々は決定力が欠けていた。試合はゴールで勝つものだ。それ以外の方法はない。普段は得点できる選手が得点できなかった。

（PKは）確かに多い。これほど多くのPKは普通ではない」

日本の実力を評価しつつ、PK判定の多さを嘆いていたようだ。

チリは2-1で勝利したニュージーランドとの初戦でも相手にPKが与えており、2試合で3度のPKが相手チームに与えられている。

なお、今大会では監督が審判の判定にチャレンジできるFVS（Football Video Support）システムが導入されている。