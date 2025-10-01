◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第１戦 ドジャース―レッズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間１０月１日）、ポストシーズン初戦のワイルドカードシリーズ第１戦、本拠地・レッズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、６回２死一塁の４打席目に３番手右腕・フィリップスから２本目の本塁打となる２ランを放った。

まずは０―０の両軍無得点で向かえた１回裏先頭の１打席目。１回表は先発のスネルがたった７球で３者凡退。いいリズムを作ると、大谷はカウント２ボール、１ストライクからの４球目、剛速球右腕・グリーンの１００・４マイル（約１６１・６キロ）を右翼席に運んだ。これまで本塁打を放った中での最速は１００・１マイル（約１６１・１キロ）だったが、最も速い球をスタンドに運んだ。打球速度１１７・７マイル（約１８９・４キロ）、飛距離３７５フィート（約１１４メートル）、打球角度２１度の弾丸ライナー。ポストシーズン通算４号の一打で貴重な先制点をもたらした。

さらに勢いに乗ってもう１発を放った。６点をリードした６回２死一塁の４打席目。カウント１―１から甘く入った３番手右腕・フィリップスのスイーパーを捉えると、飛距離４５４フィート（約１３８メートル）で、今季自身最長タイとなる特大弾を右翼席に運んだ。ポストシーズンの１試合２本塁打は自身初だ。

先頭弾を放ったレッズ先発のハンター・グリーン投手（２６）は、最速１６７キロの剛速球右腕で、大谷もレギュラーシーズンでは７打数１安打と抑え込まれていた。前日２９日（同３０日）にグリーンは「自分の特徴を理解して、自信を持って、自分のベストを尽くして投げたい」と大谷へ宣戦布告していたが、大谷が自信を持って投げ込まれた内角の直球を打ち砕いた。ポストシーズンでの先頭打者本塁打は、昨年１０月１７日（同１８日）のリーグ優勝決定シリーズ第４戦の敵地・メッツ戦以来２本目。さらにもう一発を放ったことで、ポストシーズンの１試合２発は自身初となった。

今季はレギュラーシーズンで昨季の自己最多５４本を上回る５５本塁打。本塁打王にはシュワバー（フィリーズ）へあと１本届かなかったが、レギュラーシーズン最終戦の２８日（同２９日）に自己新となる５５号を放った際には「それだけ打てればチームが勝つ確率が高くなると思う」とうなずいていた。９月は、月別では５月の１５本に次いで多い、月間１０本塁打と調子は上向きだった。

ＭＬＢのポストシーズンのワイルドカードシリーズが、２戦先勝で各リーグ４チームずつが出場する現行制度になった２２年以降、３年間で１２カードがあったが、初戦に勝ったチームがすべて突破。１勝１敗で３戦目までもつれたのは、２２年のパドレス―メッツ戦、２４年のメッツ―ブルワーズ戦だけで、その他１０カードは２試合で終わっている。初戦に勝ったチームがデータ上は突破率１００％。大きな意味を持つ第１戦で期待通りのアーチを放って見せた。

この日の試合前はブルペンでスミスに２０球を投げ込んだ大谷。１勝１敗にもつれた場合には第３戦に先発予定とあって投手調整も進めた。