フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）が1日に放送され、水曜新レギュラーとしてお笑いコンビ「ハリセンボン」が加入することが発表された。

前回9月24日の放送で水曜日に新レギュラーが1日の放送から加わることをサプライズで発表。この日は2人組と思われるシルエットのみが披露され、X（旧ツイッター）ではさまざまな予想が飛び交っていた。視聴者の予想ランキングではEXIT、なすなかにし、フルーツポンチ、流れ星、ツートライブ、令和ロマンなどの名前が上がる中、90％以上の的中だったとし、オープニングトークで、岩井勇気は「凄いコメディアンですね」と芸人であることを明言。その後、新メンバーとしてハリセンボンで登場した。

近藤春菜は「90％以上が的中して、私はシルエットで見て予想としてはタイムマシン3号かと。まさか自分たちだった」とジョークを飛ばすと、箕輪はるかも「いなかったですか？ホラン千秋に間違えた人。いないか」とボケた。

神田愛花は2人について「物凄くお世話になってます。本当にお世話になってます。心強くてうれしいです」と話せば、「（ほかの番組で）神田さんと一緒に香港に行かせてもらったり」と近藤。お笑いコンビ「ガレッジセール」のゴリ扮するゴリエが「ずっと映画が大好きで！」と振り、近藤が「マイケル・ムーア監督じゃねーわ！」とおなじみのツッコミで笑いを誘った。

箕輪は加藤大悟のデビュー当時と名古屋の番組で共演していたことも明かされ、「初々しい食レポとかやってましたよね」とイジっていた。

番組ではでレギュラー陣のコミュニケーションを深めるため、「サビまでカラオケ」を行った。

番組は2023年1月からスタート。開始当初からお笑いコンビ「ハライチ」と神田愛花がMCを務めている。水曜日はこれまでゴリエ、加藤、タレントの辻希美がレギュラーで、辻は第5子出産に伴い、産休・育休のため休んでいる。