ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。

番組では９月３０日の「ＪＥＲＡ セ・リーグ」で巨人の田中将大投手（３６）が待望の日米通算２００勝（日本１２２勝・米国７８勝）を達成したことを報じた。

田中は、中日戦（東京Ｄ）に先発し、６回２失点の粘投。レギュラーシーズン最終登板で３勝目を挙げ、金字塔を打ち立てた。日米通算での達成は、昨年のダルビッシュ（パドレス）以来、日本人４人目。

番組では、巨人・坂本勇人内野手が試合後のセレモニーで田中へ花束を贈り笑顔でハグを交わすシーンを放送。安住アナは、２人が兵庫・伊丹の昆陽里（こやのさと）小で同級生で２人は当時、「投手・坂本―捕手・田中将」でバッテリーを組んでいたことを紹介した。

そして「坂本選手も名球会入りしていますから小学校でバッテリーを組んでいた２人が２５年後、３０年後、同じチームで２人とも名球会入りするなんて漫画とか小説のストーリーのようですね。感動的なシーンでした」とコメント。さらに３位の巨人について「クライマックスシリーズ（ＣＳ）はベイスターズとの対戦になりますね」とＣＳで大ファンの横浜ＤｅＮＡと対戦することに触れ「ベイスターズも９月好調ですから楽しみにしています」と期待していた。