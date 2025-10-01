BOYNEXTDOOR、「乗り換え恋愛4」OSTに参加！切ないバラード『Ruin My Life』本日（1日）公開

BOYNEXTDOORが、恋愛リアリティ番組「乗り換え恋愛4」（TVING）のOSTを担当する。

【写真】ジェヒョン、深夜の東京散歩SHOT

10月1日に公開される「乗り換え恋愛4」の制作陣は「同日午後6時に各種音楽配信サイトを通じて、OST Part1としてBOYNEXTDOORの『Ruin My Life』をリリースする」と発表した。

BOYNEXTDOORが歌う『Ruin My Life』は、愛と別れ、その狭間に残された複雑な感情を描いたバラード曲だ。

（画像＝TVING）

バンドサウンドの上に乗せたエモーショナルなボーカルと、“ヒットメーカー”として知られる作詞家キム・イナによる素直な歌詞が融合し、聴いた瞬間誰もが共感できる曲に仕上がった。切なくも爽やかに弾けるメロディが心に響き、自然と口ずさみたくなる一曲となっている。

毎シーズン嵐のような展開で“「乗り換え恋愛4」ブーム”を巻き起こしてきた同シリーズの最新シーズンでは、さらに深まった没入感と現実的な恋愛ストーリーで、秋の感性を刺激することが期待されている。

なお、BOYNEXTDOORの『Ruin My Life』は、10月1日午後6時より各種音楽サイトで配信開始となる。