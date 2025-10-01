「もしかして私、ヤング・フォーティー？」東京を満喫する姿が話題の韓国シンママタレント

タレント、キム・ナヨン（43）が東京で過ごした一日が話題だ。

【写真】キム・ナヨンが炎上

9月28日、キム・ナヨンのYouTubeチャンネルでは、出張で東京に訪れた様子が公開された。動画の冒頭で彼女は「“明日がない人”みたいに遊ぼう」と語り、幸せそうな笑顔を見せている。

東京の街を歩きながら流行中の抹茶ドリンクを味わい、アサイーボウルや大福などの人気スイーツを次々と堪能したキム・ナヨン。仕事終わりにはビールを飲み干し、「気分がすごく良くなる」と感嘆の声を上げた。宿泊先に戻ってからも、お菓子と缶ビールで甘い休息を楽しんだ。

さらに、最近の流行語「ヤング・フォーティー」を初めて知ったとして、「若い人は私を怖がらないし、私もそう。もしかして私、ヤング・フォーティー？私は気持ちが若い」と飾らないトークも披露。視聴者からは「一緒に東京に行きたい」「姉さんすごく綺麗、ヤング・フィフティーまで行けそう」など熱い反応が寄せられた。

「ヤング・フォーティー」とは、流行に敏感で若々しく人生を楽しむ中年という意味。ただ一方で、若者の間では自分が若いと勘違いしている中年と皮肉る意味でも使われている。

（画像＝ユーチューブ）東京を満喫するキム・ナヨン

2005年に韓国放送局MBCの公開オーディションを経て芸能界デビューしたキム・ナヨンは、率直なトークが売りの人気女性タレント。2019年に離婚して以降はシングルマザーとして2人の息子を育てつつ、2021年からは、画家兼歌手のMY Q（マイキュー）と公開熱愛中だ。