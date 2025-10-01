名馬と音楽とアートが競演 ― Tokyo Equestrian Festival 2025

国内最高峰の障害馬術競技イベント「Tokyo Equestrian Festival 2025」が、10月25日（土）にJRA馬事公苑（東京都世田谷区）で開催される。

本イベントは「日本の馬術競技の国際化」をテーマに掲げ、日本のトップライダーから若手注目選手までが集結。障害馬術競技をはじめ、引退競走馬との交流プログラム、トークセッション、アートや音楽とのコラボレーションなど、多彩な内容が予定されている。

競技では、障害物の高さ145センチを設定した「Top Stars Show Jumping」、25歳以下の若手による「U25 Next Stars」を実施。予選では国際基準の採点方式によるエクイテーションを取り入れ、ドイツから審査員を招く。韓国からもU25選手が参戦予定で、国際的な交流の場ともなる。

ヒルノダムール / 2011 天皇賞・春（G1）1着

引退した名馬が登場

また、ダンビュライト、オーソクレース、ヒルノダムール、ダンカークといった名馬が登場。来場者と触れ合える「Meet the Horses」や、引退競走馬の新たな可能性を紹介する「Welcome to TEF 〜OTTB Exhibition〜」も行われる。

さらに、オリンピック出場経験を持つ選手らによるトークセッション、KYOTO JAZZ MASSIVEの沖野修也氏によるDJパフォーマンスなど、文化と融合した企画も実施される。

入場は無料（事前登録制・先着3000名）。詳細や参加申し込みは公式サイト（Tokyo Equestrian Festival公式）にて。