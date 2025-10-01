過去に162cm・44キロと明かした歌手IU、体重増加を告白「はるかにきれいに映る」と満足気

歌手IUがふっくらしてきれいになった姿に満足感を示した。

【写真】IUがダイエットにこだわる理由

去る9月30日、IUの公式YouTubeチャンネルには、「ジウンちゃん（IUの本名）の頬肉が旬 2025 IU FAN MEET UP『Bye, Summer』練習ビハインド」動画が公開された。

動画のなかでIUはカメラを見ながら、「私、顔が良くなっていない？太ったの」と話した。続けて、「少し太ったから少し良いと思う。撮影中に少し太ったが、はるかにきれいに映るということだ」と満足感を示した。

マイクの前にカメラが設置されている場所を見ていたIUは、「いったいこの位置の意味は何だ」と疑問を表した。

これに対し、あるスタッフが「メイクをしなかったというので、少し隠せるようにした」と説明すると、IUは「目、鼻、口を完璧に隠すんだね」と冗談を言った。

IUは、今回のファンミーティングのために特別な“必殺のカード”を準備した。“封印曲”と呼ばれていた2ndフルアルバム『Last Fantasy』の収録曲『L’amant』を選曲したのだ。

（写真＝YouTubeチャンネル「IU Official」）

IUは「18歳のときにレコーディングして一度も口ずさんだことはなかったが、ファンミーティングだからこそ1度選んでみることができる楽曲だ」とときめきを隠せなかった。

これとともにファンミーティングで披露するリメイクアルバム『A Flower Bookmark 3』の収録曲『Red Sneakers』などの楽曲をリハーサルし、新しいバンドメンバーたちと完璧なチームワークを目指していく姿も億回した。

特に、IUはデビュー当初、ステージで歌った2ndミニアルバム『IU…IM』のタイトル曲『Marshmallow』とデジタルシングル『Nagging』を披露し、ベテランの貫禄を証明した。

彼女は、「最近の楽曲を歌うときは頭のなかが複雑だが、この曲たちはただポチポチと押せば出てくる」として、「当時、あまりにもたくさん歌ったし、たくさん練習したし、たくさん怒られたからだ。“早期教育”の重要性の本物の例だ」と話し、爆笑を誘った。また、歌いながら「声が全然違う、10代のときの声が出る」と驚きを隠せなかった。

IUは女優としての活動に続き、再び本業の歌に戻ってきたことについて、「演技している最中、こうして歌うととても楽しい。最近はずっと撮影をしていたので、歌うともっと楽しい」とステージに対する情熱を露わにした。

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。本名イ・ジウン。韓国・ソウル出身。2008年9月にソロ歌手としてデビューした。芸名のIU（アイユー）は“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽で1つになる」という意味が込められている。女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優業も並行。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞〜花萌ゆる8人の皇子たち〜』『マイ・ディア・ミスター〜私のおじさん〜』『ホテルデルーナ〜月明かりの恋人〜』などで主演を務めた。2022年12月、俳優イ・ジョンソクと交際中であることを認めた。同年3月30日、映画『ドリーム〜狙え、人生逆転ゴール！〜』の制作報告会で女優活動時の名前を本名から「IU」に統一すると発表した。