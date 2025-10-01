韓国メディアが、キム・ヘソン内野手（ドジャース、26）のワイルドカードシリーズ・ロースター入りに歓喜した。

レギュラーシーズン最終戦で猛アピール

大リーグのナ・リーグ・ポストシーズン、ワイルドカードシリーズが2025年10月1日（日本時間）、ドジャー・スタジアムで開幕した。

ナ・リーグ西地区優勝のロサンゼルス・ドジャースが、シンシナティ・レッズと対戦。韓国出身のキムが、ロースター（出場選手登録枠）入りした。

大リーグ1年目のキムは、7月中旬に左肩を痛め、7月30日に負傷者リスト入りした。9月2日に大リーグに復帰したが、復帰後は出場機会が激減していた。

チームがポストシーズン進出を決め、キムのロースター入りが微妙な状況の中、キムは9月29日のシアトル・マリナーズ戦に「8番・セカンド」でスタメン出場した。2回の第1打席で、先制の3号2ランを放ち、レギュラーシーズン最終戦で「爪痕」を残した。

9月に入ってから出場機会に恵まれなかったキムがロースター入りし、今シーズン打撃不振（打率.199）のマイケル・コンフォート外野手（32）が、枠から外れた。

「240億ウォンのMLB先輩を抑え電撃WCロースター入り」

コンフォートは昨オフ、サンフランシスコ・ジャイアンツからドジャースに移籍。米メディアによると、1年総額1700万ドル（約25億円）の契約だったという。

複数の韓国メディアは、キムのロースター入りの望みは薄いと予想していただけに、予想を覆すロースター入りに興奮を隠さなかった。

地元メディア「OSEN」（ウェブ版）は、「キム・ヘソン、誇らしい！240億ウォンのMLB先輩を抑え電撃WCロースター入り...米国も驚いた『予想外の決断』」とのタイトルで、「ロバーツ監督は『240億男』マイケル・コンフォートではなくキム・ヘソンを選んだ」と報じた。

スポーツメディア「SPOTVNEWS」（ウェブ版）は、「キム・ヘソンの勝利、240億ウォンの同僚を抑えWCロースターに電撃合流」と速報した。

キムは大リーグ1年目の今シーズン、71試合に出場して打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁を記録した。出塁率と長打率を合わせたOPSは.699だった。