フレームから外してトートバッグとしても使える！【コ・コロ】のショッピングカートがAmazonにて販売中！
ショッピングカートとトートバッグの2wayで使える！【コ・コロ】のショッピングカートがAmazonにて販売中！
コ・コロのショッピングカートは、コンパクトながら容量たっぷりなトートバッグ型のカートである。買い物やレジャーなど、様々なシーンで活躍する多機能で便利なアイテムだ。
容量は22リットルで、レジカゴ約1杯分の荷物が入り、耐荷重は22キロまでと丈夫なつくりである。大型のタイヤで安定した走行が可能だ。
バッグはフレームから取り外して、トートバッグとしても使える2way仕様である。バッグの内側は全面にアルミ蒸着シートが施されており、保冷・保温機能がついているため、生鮮食品の買い物にも安心して使用できる。
使わない時は、フレームを折りたたみ、タイヤも外してコンパクトに収納できる。
スーパーのショッピングカートに引っ掛けられるフックが付いており、買い物の途中でカートの置き場所に困らない。
