全身これ一本！毛を好きな長さで整えられる！【パナソニック】のメンズ用ボディトリマーがAmazonに登場中！
防水設計でいつも清潔！【パナソニック】のメンズ用ボディトリマーがAmazonに登場中！
パナソニックのボディトリマーは、肌にやさしく全身のムダ毛をケアできる充電式トリマーである。デリケートな部位にも使える設計と、防水機能でお風呂での使用も可能だ。
各部位に合わせて持ち方を変えられる「I字シェイプ」のデザインで、ワキや腕、脚はもちろん、デリケートなVIOゾーンを含む全身のムダ毛をなで剃りできる。さらに、「V字ヘッド」はお尻などの剃りにくい部分にも届きやすい形状になっている。
刃の先端が尖っていない「ワイド＆ラウンド形状」の刃を採用しており、肌に食い込みにくく、やさしくなでるように剃ることができる。「安全カット構造」により、刃が直接肌に触れない設計のため、デリケートな部位のケアにも適している。
本体が防水仕様なので、お風呂での使用が可能である。ボディソープなどを使うことで、肌への摩擦を軽減しながら剃ることができる。
付属の「長さそろえアタッチメント」を使用すれば、毛の長さを3ミリと6ミリの2段階に調整してカットできる。剃ってる感を出したくない部分には毛を残しつつ長さを整えることも可能だ。
