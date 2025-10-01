【CA870 タック 10 チャージャー】 10月1日 発売 価格：20,680円

マルゼンは、エアーコッキングショットガン「CA870 タック 10 チャージャー」を10月1日に発売した。価格は20,680円。

本商品は、CA870チャージャーに、「TAC-10」のM-LOKフォアグリップと、M4スタイルになる新型ストックベースを採用したリニューアルモデル。新型ストックベースは市販されているM4タイプの「ピストルグリップ」と「カービンストック」に換装可能な点に加え、M-LOKフォアグリップを装着していることで拡張性が高められている。

また、別売オプション「ショットガンマウントベース MB-5s / MB-5L 」（10月1日再販）を装着すると光学サイトも取り付けられるようになる。

「CA870 タック 10 チャージャー」詳細

「ショットガンマウントベース MB-5s」詳細

「ショットガンマウントベース MB-5L」詳細

価格：20,680円 全長：約697～794mm 重量：約1,610g 弾丸：6mm BB（0.20g） 動力源：無し（手動） 装弾数：20発（マガジン単体）価格：7,480円 対応製品：CA870、M870、M1100 シリーズ価格：10,780円 対応製品：CA870、M870、M1100 シリーズ

