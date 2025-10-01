「こんな56歳がいるなんて信じられない」渡辺美奈代、ミニスカ姿でバースデーライブを報告 圧巻スタイルに反響「お人形さんみたい」「永遠のアイドルです」
歌手でタレントの渡辺美奈代が、10月1日までに自身のインスタグラムを更新。56歳の誕生日を記念して、9月28日に東京で開催された『渡辺美奈代 BirthDay LIVE 2025』の様子を公開した。
【写真】「こんな56歳がいるなんて信じられない」バースデーライブでミニスカ衣装を披露した渡辺美奈代
渡辺は「大盛り上がりの様子！幸せな1日になりました」とつづり、ステージショットを公開。ふんわりドレスや太ももをのぞかせたミニスカ衣装など、多彩なスタイルで歌唱する姿を披露した。
さらに、ライブ映像をまとめた「スペシャルムービー」も公開し、「最高の盛り上がりでした ご参加くださった皆様、ありがとうございました」とファンへ感謝を伝えた。
この投稿には、「上から下まで完璧アイドル」「永遠のアイドルです」「スタイル良すぎます…」「脚細」「お人形さんみたい」「こんな56歳がいるなんて信じられない」「歳を重ねる度に可愛いさが増していく気が」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「こんな56歳がいるなんて信じられない」バースデーライブでミニスカ衣装を披露した渡辺美奈代
渡辺は「大盛り上がりの様子！幸せな1日になりました」とつづり、ステージショットを公開。ふんわりドレスや太ももをのぞかせたミニスカ衣装など、多彩なスタイルで歌唱する姿を披露した。
この投稿には、「上から下まで完璧アイドル」「永遠のアイドルです」「スタイル良すぎます…」「脚細」「お人形さんみたい」「こんな56歳がいるなんて信じられない」「歳を重ねる度に可愛いさが増していく気が」など、さまざまな声が寄せられている。