能楽堂で開幕が迫る第３８期竜王戦七番勝負は２年連続で藤井聡太竜王と佐々木勇気八段の顔合わせだ。

恒例のポスター撮影で藤井竜王は堂々たる立ち姿を披露すると、アドリブのポージングが竜王戦グッズに採用され、王者のゆとりを感じさせた。「やせ見えメイク」を要望した挑戦者の佐々木八段は、ポスターのデータを見て早とちりしたものの、仕上がりに満足げな笑みを浮かべた。両雄は対局に向け準備万全だ。（デジタル編集部・吉田祐也）

竜王戦本戦の山場は永瀬九段戦…速度アップの▲３三香で制す

昨年１２月、鹿児島県指宿市の指宿白水館で行われた竜王戦七番勝負第６局に敗れ、藤井竜王とのシリーズが終わった佐々木八段は「過密日程で体が持たなかった。封じ手前の勝負所で焦って指したことが敗因です。藤井竜王は感想戦でもマニアックな順を指摘していて、楽しい時間だった。また竜王戦七番勝負で指したい」と再戦を渇望していた。

今期の竜王戦ランキング戦１組を勝ち上がった佐々木八段はクラス２位で本戦入りし、その初戦で近藤誠也八段を退けた。挑戦権を得るための山場は、トップ棋士である永瀬拓矢九段戦だった。

佐々木八段は「大一番で当たることが多く、やられているので今回は力勝負に持ち込んで終盤の競り合いを狙った」と、意図を持って対局に臨んだ。矢倉の力戦を選択して、狙い通り早い段階から手探りの将棋に持ち込んだ。夕食休憩明けの終盤戦で髪をかき上げて読みふけった佐々木八段は好機を逃さなかった。

図は５三の銀に触らず、佐々木八段が▲３三香と打ち込んだ局面だ。控室で検討していた岡部怜央五段は「寄せのスピードアップを目指した佐々木八段らしい鋭い好手」とうなった。桂馬の潜在能力をいかした攻めの組み立てを披露した佐々木八段は、相手のワナを慎重にくぐり抜け、白星を手にした。

藤井竜王は「手将棋となった中盤の読み合いは迫力に満ちていて、終盤は佐々木八段の緩急自在な寄せが印象に残りました」と話した。佐々木八段は石田直裕六段との挑戦者決定三番勝負で２連勝し、再び藤井竜王への挑戦権を得た。

メイクと前髪のセットにこだわった挑戦者

挑戦者の決定後、竜王戦七番勝負用のポスター撮影が行われた。佐々木八段は昨年の竜王戦シリーズで、食事の２人前注文やおやつの３人前注文など、わんぱくな食事量でファンを沸かせた。「その時の食べ過ぎと運動不足で１年前から５キロ太ってしまった。頬のシャドーは濃いめで」とメイクさんに要望していた。「もう少し、おろし気味に」と、前髪のセットにもこだわった挑戦者。ポスター撮影は真剣な表情の要望が多いが、休憩時は関係者と談笑し、にこやかに過ごしていた。

「きょとん」の要望をきっかけに王者は閃く

続いて、藤井竜王が撮影用の部屋に入った。３年ほど前は腕組みポーズをするのは得意ではなかったが、第一人者となった今は堂々たる立ち姿を披露し、関係者から「かっこいい」の声があがる。ポスター以外にもグッズ用の撮影もあったが、その際、カメラマンから「きょとんとした感じで」と要望があった。一瞬、戸惑いの表情になった藤井竜王。ただ、その要望に意外性があり、言葉が愉快だったからか、顎に手を当てながら笑みを浮かべた。アドリブのポージングはカメラマンのハートをわしづかみにした。

シャッターを切りながら「すごくいい。採用です」と部屋に響いた撮影者の声。顎の先にそっと当てた手に気品が漂い、見る者の予想を超える画像がモニターに映し出された。「きょとん」をきっかけに、王者から新たな発想が生み出された。実際、藤井竜王のアドリブのポーズ写真は第３８期竜王戦グッズのアクリルスタンドに採用された。

撮影から３週間ほど経過したある日、アクリルスタンドの画像を見た佐々木八段は「ポージング、表情ともに完敗です。藤井竜王はアドリブでしたか。ちょっと悔しい」と語った。撮影現場で、藤井竜王を捉えた一枚を「ほほえみ芥川」と記者が名付けたことを伝えると、佐々木八段は「まさにそれです。芥川龍之介さんとイメージが重なるなんてうらやましい。アクスタ、売れると思います」と話した。

画像の上半分だけを見て仰天するも…精悍な顔が写っていて安堵

その後、七番勝負のポスターが完成したのか、日本将棋連盟の職員に尋ねた佐々木八段に対し、職員は「完成してデータが送られてきました。ご覧になりますか」と話し、画像ファイルをクリックした。パソコンの画面に表示されたのはポスターの上半分だったが、第３８期バージョンを初めて見た佐々木八段は「えー、自分の顔が写っていないとは。ひどいー。うそですよね。対局前から『負け確』じゃないですか」と仰天した。

職員は「先生、違いますよ。画像全体をお見せしますから」と、倍率を調整してポスター全体を見せた。

佐々木八段は「よかった。２年連続で飽きられたのかと思いきや、下に写っていましたか。いい。ちゃんとやせ見えしている。このポスター、欲しい」とご満悦の様子だった。「最初は上半分とは気付かず、びっくりしました。ポスター撮影の日は、後ろ姿もかなり撮られたので、藤井竜王だけが正面の姿で、自分が後ろ姿という斬新なデザインかと。一瞬、抗議しようかとよぎりましたが、勘違いでした」と笑った。「精悍に撮ってもらえました。竜王戦七番勝負へ気持ちが高まってきました。ポスター、親に見せたいです」とご機嫌だった。

多様化する序盤作戦への対策、両者は余念なし

挑戦者とは対照的に、自分の写真はほとんど見ない藤井竜王。「佐々木八段の多様な作戦にどう対応するか。昨年は早い段階で崩れてしまう対局もあった。時間を有効に使ってよい内容の将棋をお見せしたい」と「永世竜王」が懸かるシリーズを見据えた。佐々木八段は「今年の藤井竜王は２手目△３四歩もある。対策はきりがないが、第１局まではあっという間。精いっぱい、準備をしたい」と意気込んだ。

今期の戦いは研究勝負になるか、力将棋になるか。能舞台でかわされる盤上の「対話」に耳を澄ませたい。