¡ÖGO CUBS GO¡ª¡×ÎëÌÚÀ¿Ìé¤ÎÄ¹ÃË¤¬¥Ñ¥Ñ¤Î¥Ò¥¶¤Ë¾è¤Ã¤Æ²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡¡¾Ð´é¤Çµ¼Ô¤ò¥á¥í¥á¥í¤Ë¤µ¤»¤ë¤âÆ±ÅÀÃÆ»þ¤Ë¤Ï¡Öµã¤¤¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡þMLB ¥«¥Ö¥¹3-1¥Ñ¥É¥ì¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡¢¥ê¥°¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÂçæÆ(¤Ò¤í¤È)¤¯¤ó¤¬µ¼Ô¤ò¥á¥í¥á¥í¤Ë¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤¬¼«¿È½é¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦¥é¥¤¥È¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£5²ó¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é5»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀÃÆ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢ÂçæÆ¤¯¤ó¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÎëÌÚÁª¼ê¡£ÂçæÆ¤¯¤ó¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Î¥Ò¥¶¤Î¾å¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¨¤ÐÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¿¨¤ê¡¢ÎëÌÚÁª¼ê¤Ë·Ú¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ü¥¤¥É¤¬¤¹¤´¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤È¤«ÆÍÇË¸ý¤ò³«¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢Áª¼ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æµå¾ì´Þ¤á¡¢Á´°÷¤ÎÎÏ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¾¡Íø¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ö(¥Ò¥í¥È¤¯¤ó¤Ï)µã¤¤¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤òË½Ïª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌîµå¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤È¤«¤Ç»Ò¶¡¤¬Íè¤ë¤Î¤Ï(ÆüËÜ¤Ç¤Ï)¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£»Ò¶¡¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»Ò¶¡¤ËÌ´¤ò¸«¤µ¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´Ä¶¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¡¢ÎëÌÚÁª¼ê¤¬ÂçæÆ¤¯¤ó¤Ë¡ÖThank you¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤´¤é¤ó¤È¿¶¤ë¤È¡¢¥Ü¥¤¥ÉÅê¼ê¤Î»Ò¶¡¤¬¡ÖGO CUBS GO¡×¤È¸À¤¤²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬¡£ÂçæÆ¤¯¤ó¤â¡ÖGO CUBS GO¡×¤ÈÂ³¤¯¤Èµ¼Ô¤«¤é¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤·¤¿¡£