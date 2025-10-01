【おとめ座】2025年10月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年10月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
ラッキーなハプニングが起こるかもしれません。それは物質的なプレゼントに限らず、心温まる言葉や気持ちとして受け取ることもあるでしょう。
金運も上向きなので、この機会に欲しいものを具体的にリストアップしてみてください。手に入れるための有益な情報が舞い込んできたり、思いがけずプレゼントされたり、うれしい展開があるかもしれません。
どうしても欲しいものは、自分へのご褒美にしましょう。その品が手元にあるだけで、大きなモチベーションとなり、あなたのやる気をさらに引き出してくれます。
＜開運もぐもぐ＞
幸運な出来事を引き寄せるには、“金のパワー”を使います。おすすめは、「長芋のステーキ」です。長芋の白い色と、輪切りにしたときの丸い形は金のパワーを象徴し、あなたの運気を高めてくれます。
作り方はとてもシンプル。長芋の皮をむいて1cmほどの厚さに切り、フライパンで焼くだけ。外はカリッと香ばしく、中はホクホクとした食感が楽しめます。さらに、ピリッとしたワサビを添えれば、金のパワーが一層強まり、思わぬラッキーハプニングを呼び込んでくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）＜全体運＞
ラッキーなハプニングが起こるかもしれません。それは物質的なプレゼントに限らず、心温まる言葉や気持ちとして受け取ることもあるでしょう。
どうしても欲しいものは、自分へのご褒美にしましょう。その品が手元にあるだけで、大きなモチベーションとなり、あなたのやる気をさらに引き出してくれます。
＜開運もぐもぐ＞
幸運な出来事を引き寄せるには、“金のパワー”を使います。おすすめは、「長芋のステーキ」です。長芋の白い色と、輪切りにしたときの丸い形は金のパワーを象徴し、あなたの運気を高めてくれます。
作り方はとてもシンプル。長芋の皮をむいて1cmほどの厚さに切り、フライパンで焼くだけ。外はカリッと香ばしく、中はホクホクとした食感が楽しめます。さらに、ピリッとしたワサビを添えれば、金のパワーが一層強まり、思わぬラッキーハプニングを呼び込んでくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)