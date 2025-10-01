【しし座】2025年10月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年10月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）＜全体運＞
遊び心を大切にし、自由に羽ばたくのにぴったりの時期です。そうすることで、あなたの創造性はどんどん広がり、思いもよらない素敵な場面を生み出せるでしょう。「これはいい！」と直感したら、迷わず挑戦してみてください。
＜開運もぐもぐ＞
質の高い成果を上げてレベルアップするためには、“火のパワー”を取り入れます。おすすめの一品は「エビチリ」です。
エビとチリソースの鮮やかな赤色はまさに火のパワーを象徴し、あなたの内なる力を勢いよく燃え上がらせてくれます。
また、チリソースの辛味は、“金のパワー”に通じるため、仕事や目標達成に向かうエネルギーを与えてくれるでしょう。2つのパワーを味方につけて、一段上のレベルへと進んでいきましょう。
