元プロ野球DeNA荒波翔氏（39）の妻でタレント、キャスターの宮崎瑠依（42）が1日までにインスタグラムを更新。史上4人目の日米通算200勝を達成したプロ野球巨人の田中将大投手（36）を祝福した。

宮崎は、今年のキャンプ時にさまぁ〜ずの三村マサカズ、大竹一樹とともに田中を取材した写真をアップし、「田中将大投手日米通算200勝おめでとうございます！！！」と祝福し、「高校時代から見ているあのマー君が…200勝よ。感慨深いよね」と、しみじみ。

「やっぱり思い出すのは2013年かなぁ。田中投手シーズン負けなし24連勝 あれは本当にすごかった。"負けない投手"が実在するとは…！！その年の日本シリーズ。巨人ファンとしては悔しかったよね。。。」と楽天時代の田中の活躍を振り返った。

「しかし…あれから12年…あの田中将大投手が、巨人のユニフォームを着て200勝という偉業を達成！！！こんな未来、誰も想像していなかったよね めちゃくちゃ嬉しいですね」と喜び、「改めまして本当におめでとうございます 今日は良い夢見られそうですw」とつづった。