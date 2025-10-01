「実は7年間皆勤賞」くみっきー、イケメン夫＆子どもと家族USJショット公開「旦那さんそっくりですね」
モデルでタレントの舟山久美子（くみっきー）さんは9月29日、自身のInstagramを更新。家族でユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を満喫する姿を披露しました。
【写真】くみっきー＆イケメン夫らUSJショット
さらに「今年も…この時期に行けてHappy 実は7年間皆勤賞です…」と、USJのハロウィンイベントの時期に7年間通い続けていることを明かしています。
ファンからは、「楽しそうな姿にほっこりしました」「下のお子さん 旦那さんそっくりですね」「可愛い」「楽しそう」「めっちゃ素敵です」「ぜひ隣の京都にも遊びに来てください」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】くみっきー＆イケメン夫らUSJショット
「めっちゃ素敵です」くみっきーさんは「大阪Vlog 私たち家族が大好きな大阪！」とつづり、1本の動画を掲載しています。イケメンな夫と息子がスーパーマリオのエリアで遊ぶ様子や、息子が妹にカチューシャを着けてあげるかわいい姿などが映っています。くみっきーさんも肩や背中が大きく開いた白いワンピースにハローキティのカチューシャを着けていて、おしゃれな“テーマパークコーデ”です。
ファンからは、「楽しそうな姿にほっこりしました」「下のお子さん 旦那さんそっくりですね」「可愛い」「楽しそう」「めっちゃ素敵です」「ぜひ隣の京都にも遊びに来てください」との声が寄せられました。
息子の誕生日を祝う動画も披露自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開しているくみっきーさん。17日の投稿では「私をママにしてくれてありがとう」と、息子の誕生日を祝う動画も披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)