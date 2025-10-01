【かに座】2025年10月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年10月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
ある出来事をきっかけに、昔の自分を思い出すことがあるでしょう。それは少し恥ずかしい思い出かもしれませんが、そんな過去の自分さえも愛おしく思える、自己肯定感が高まる時期です。
その懐かしい気持ちを胸に、思い出の場所を訪れてみるのもいいかもしれません。その場所が、今のあなたを優しく包んでくれるでしょう。心が落ち着いて今を見つめ直し、そこから自分の成長を感じられたり、これから進むべき道が見えたりしてくるはずです。
＜開運もぐもぐ＞
自己肯定感を高め、堂々と自分らしく輝くためには、“土のパワー”を使います。おすすめは「かぼちゃのポタージュ」です。かぼちゃの甘味や黄色い色には土のパワーが宿っています。
作り方はとってもシンプル。かぼちゃと玉ねぎをよく炒めてコンソメスープで煮込み、ミキサーにかけた後、牛乳を加えて温めます。お湯を注ぐだけのインスタントタイプも手軽でよいですね。
どっしりとしたかぼちゃは、あなたの存在感を高め、堂々とした自分を育ててくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）＜全体運＞
ある出来事をきっかけに、昔の自分を思い出すことがあるでしょう。それは少し恥ずかしい思い出かもしれませんが、そんな過去の自分さえも愛おしく思える、自己肯定感が高まる時期です。
その懐かしい気持ちを胸に、思い出の場所を訪れてみるのもいいかもしれません。その場所が、今のあなたを優しく包んでくれるでしょう。心が落ち着いて今を見つめ直し、そこから自分の成長を感じられたり、これから進むべき道が見えたりしてくるはずです。
＜開運もぐもぐ＞
自己肯定感を高め、堂々と自分らしく輝くためには、“土のパワー”を使います。おすすめは「かぼちゃのポタージュ」です。かぼちゃの甘味や黄色い色には土のパワーが宿っています。
どっしりとしたかぼちゃは、あなたの存在感を高め、堂々とした自分を育ててくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)