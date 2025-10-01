【ふたご座】2025年10月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年10月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
心ときめく出来事が増え、そのワクワクした気持ちが、あなたの内なる魅力を最大限に引き出す時期です。その魅力に引き寄せられるように、自然と周囲に人が集まり、いわゆる「モテ期」のような状態が続きそうです。
しかし、誰にでもいい顔をしてしまうと、「八方美人」と誤解されてしまうことも。本当に大切な人との関係を深めるためには、無理に多くの人に好かれようとしなくても大丈夫。本来のあなたの魅力は、ありのままでも十分に伝わっていきます。
＜開運もぐもぐ＞
よい形で人気者になるには、“木のパワー”を取り入れます。特におすすめなのは、かんきつ系の爽やかな酸味です。よい縁は風に乗って運ばれてくると言われ、その爽やかな香りが、良縁の訪れを知らせてくれます。
おすすめは、香り豊かな「ゆず茶」です。ゆずをはちみつや砂糖で煮詰めて手作りすることもできますし、市販の瓶詰めタイプで手軽に楽しむのもよいでしょう。
また、「ゆず」という響きは「融通（ゆうずう）」に通じ、物事がスムーズに進むようサポートしてくれる力も得られるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）＜全体運＞
心ときめく出来事が増え、そのワクワクした気持ちが、あなたの内なる魅力を最大限に引き出す時期です。その魅力に引き寄せられるように、自然と周囲に人が集まり、いわゆる「モテ期」のような状態が続きそうです。
＜開運もぐもぐ＞
よい形で人気者になるには、“木のパワー”を取り入れます。特におすすめなのは、かんきつ系の爽やかな酸味です。よい縁は風に乗って運ばれてくると言われ、その爽やかな香りが、良縁の訪れを知らせてくれます。
おすすめは、香り豊かな「ゆず茶」です。ゆずをはちみつや砂糖で煮詰めて手作りすることもできますし、市販の瓶詰めタイプで手軽に楽しむのもよいでしょう。
また、「ゆず」という響きは「融通（ゆうずう）」に通じ、物事がスムーズに進むようサポートしてくれる力も得られるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)