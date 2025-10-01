【おうし座】2025年10月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年10月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
特に焼きたては、“火のパワー”もしっかりと残っているため、突然の変化に対する恐れを燃やし、消し去ってくれます。香ばしい香りがふんわりと漂い、空気を吸い込むたびに心が癒やされるのを感じられるでしょう。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）＜全体運＞
毎日を気持ちよく、スムーズに過ごせることに、心が安らぐときです。「これが本当の幸せなのかもしれない」と実感し、表情も自然と明るくなるでしょう。
しかし、この状態に安住してしまうと、突然の変化に見舞われる可能性があります。変化を恐れる気持ちが、思わぬミスを引き起こしかねません。
そんなときは、周りを見回してください。あなたには、共に歩んでくれる仲間がいます。信頼できる人々と協力することで、どんな変化も乗り越えられるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
穏やかに心安らかに過ごすには、“土のパワー”を使います。おすすめは、土のパワーをまさに象徴する穀物・小麦を使った「パン」です。ふわふわのパンを食べると、まるで暖かい布団に包まれているように、安心して穏やかな気持ちになります。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)