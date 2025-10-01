多くの傑作青春映画を世に送り出してきた台湾映画界。その中でも、『あの頃、君を追いかけた』で強烈な印象を残したギデンズ・コー監督の2021年作品（日本：2023年公開）『赤い糸 輪廻のひみつ』が、今、日本で異例のロングランヒットを記録しています。上映権の関係で今年の11月までしか劇場公開できないという切迫した状況にもかかわらず、「ラストスパート」として驚異的な盛り上がりを見せています。さらに、その監督が「絶賛した」という新作、ジュアン・ジンシェン監督の『ひとつの机、ふたつの制服』（原題『夜校女生』）も10月31日から同時期に日本公開となりました。ギデンズ・コー監督のインタビュー前編では、『赤い糸 輪廻のひみつ』の誕生秘話や、監督の哲学としての「青春」への思いを伺いました。後編では、ギデンズ・コー監督の尽きることのないクリエイティブの秘密を深掘りします。なぜ彼の作品は観客を熱狂させ続けるのか？彼が強く推す新作『ひとつの机、ふたつの制服』の魅力とは？台湾映画の持つ「青春」の普遍性を紐解きながら、日本と台湾、映画の未来について語っていただきます。（取材・構成：野辺五月）

* * * * * * *

影響を受けた作品は…

＜前編はこちら＞

――多様なジャンルを融合させる監督の現在の作風は、どのように確立されたものですか？

残念ながら、創作スタイルは意図的に確立されたものではありません。僕はこういう人間だったのかとか、特定の構図に特に惹かれるとか、いつも特定の俳優と組みたがるとか、ちょっとした下ネタで主人公に恥をかかせないと気が済まないとか、ヒロインを優等生にしたがる悪い癖とか、重要な女性キャラクターにポニーテールをさせずにはいられないとか……映画を撮り続けるうちに、そんなことに気付かされました。



カッコイイ言い方をすれば「スタイル」なんだろうけど、それって率直に言えば、つい無意識にやってしまう悪習から抜け出せないでいるだけなんですよね。



――その無意識な「癖」が監督のスタイルになっているのですね。では、特に影響を受けた作品やコンテンツ、国内外の映画について教えてください。

創作面で影響を受けた台湾映画は特にないかなと思います。もちろん、好きな台湾映画はたくさんありますが、影響を受けたとまでは言えません。香港映画だと、俳優としてのチャウ・シンチー（周星馳）とジョニー・トー監督の作品からは数えきれないほど沢山の影響を受けています。※１

――チャウ・シンチーは日本だと『カンフーハッスル』や『少林サッカー』の監督業イメージが強いですが、影響を受けたのは俳優時代の方なのですね。

1970、80年代生まれの台湾人は、チャウ・シンチ―が主演したコメディに大きな影響を受けていますよ。

――他にはどんな作品からの影響がありますか？

僕が最も大きな影響を受けた映画は日本映画の『いま会いにゆきます』（04）で、予告編を見るだけで涙が出るほどです。感情面で重要なシーンを撮影する前には、時々『いま、会いにゆきます』の予告編を見て、胸をいっぱいに満たすようにしています。

台湾映画の強みと普遍性

――日本の映画が出てきたのは意外でした。ところで、なぜ台湾の「青春」を描く映画は、こんなにも日本をはじめとする国々で支持されるのだと思いますか？

知るわけないでしょう（爆笑）。僕自身、まだその秘密を探り続けているところなんですよ！



ギデンズ・コー監督

――『RRR』や『トワイライト・ウォリアーズ』ほかアジア各国の映画が注目される中で、台湾映画が持つ独自の魅力や強みはどこにあるとお考えですか？

台湾映画は人情や世間のしがらみの中にある小さな温もりを描くことがとても好きで、さまざまな「家族の和解」がよく描かれる。ヤクザ映画でさえ、その多くに父と息子の感情のもつれが盛り込まれているし、もちろん学校を舞台としたみずみずしい恋愛物語は枚挙に暇がない。

僕はわりとホラー映画を好んで観るんだけど、ここ最近は台湾ならではの伝奇的な要素を盛り込んだホラー映画を撮ろうとする動きがあるように感じますね。

『赤い糸』異例のロングランと新作、未来への展望

――ジュアン・ジンシェン監督の新作『ひとつの机、ふたつの制服』は、高校を舞台に、教室で机を並べる二人の女子高生の、性別や年齢、国籍を超えた複雑な友情や愛を描いた青春ドラマ。日本公開にあたって、ギデンズ・コー監督が同作を絶賛したことが宣伝文句として使われています。この作品のどのような点に魅力を感じましたか？またご自身の作品との共通部分や、台湾ならではと思う部分などあれば教えて下さい。

青春を撮るには、絶対に、絶対に、絶対に、「大人の視点」を捨てなければならないと僕は考えます。なぜなら、「子どもの成長」と「大人の目から見た子どもの成長」とは全くの別ものだから。



『ひとつの机、ふたつの制服』Renaissance Films Limited （ｃ）2024 All Rights Reserved.

『ひとつの机、ふたつの制服』は、青少年のもっとも秘められた劣等感をさらけ出し、また青春の、本当は弱いのに強いふりをして隠している、という点をきちんと押さえることができています。……というのも、僕たちは皆、かつて人と違っていたいと願いながら、同時に他人と違う自分を恐れるという矛盾を抱えていましたからね。このことは台湾に特有ではなく、むしろ台湾と日本とで非常に似ているのではないかと思います。

――似ている部分があってこそなんでしょうか。『赤い糸 輪廻のひみつ』の日本でのロングランについてどう思いますか？日本の観客に響いた理由や、日本の文化について感じることはありますか？

『赤い糸 輪廻のひみつ』が日本の観客の心を打つ理由について語るよりも、むしろこの作品を日本に届けてくれた配給チームに感謝の意を表したいと思います。

彼女たちは僕が懸命に作り上げた作品を大切にしてくれて、僕が作品にまとわせたユーモアというアイシングを、ゆっくり丁寧にケーキの中に焼き込み、その感動的な味わいを花のように咲かせてくれました。これこそが僕の想像する、僕と日本の観客との間に築いた架け橋の真の理由。僕はこのことに心から感謝しています！

台湾映画の未来

――『赤い糸 輪廻のひみつ』と『ひとつの机、ふたつの制服』が同時期に日本で上映される現状を見ていると、やはり台湾は「青春映画」の強みを持つ土地なのだと再認識させられます。監督ご自身は、こうした動きを見て、台湾映画が今後どのように変化・進化していくとお考えになりますか？



『ひとつの机、ふたつの制服』Renaissance Films Limited （ｃ）2024 All Rights Reserved.

台湾映画の未来はまず本当に自由な創作が保障されることにあります。僕にとっての創作の自由を阻む唯一の障害は「資金不足」だけで、その他の雑念は存在すべきではありません。

だけど今、私が思うに、台湾の映画クリエイターたちは皆、特定の政治人物による映画製作補助のための長期資金運用制度への絶え間ない攻撃にさらされ、あらゆる手段でいわれのない汚名を着せられるという窮地に立たされていて、結果的に文化クリエイターたちに「物乞い」のレッテルが貼られ、一般の人々と文化クリエイターの間に対立が引き起こされているる……僕はそれをとても悲しいことであり、健全な状況ではないと思っています。

――日本の映画市場についてどうお考えですか？日台共同制作やリメイク作品もありますが、今後日本でやってみたいことや展望があれば教えてください。

もっと多くの日本の観客に僕の作品を楽しんで欲しいですね。

リメイクや合作ですが、絶対にやってみたい！ホラー映画を日本で撮ったら、きっと怖くて怖くてたまらないはず！ でも本当に日本とコラボしたいのは、僕の最も大切な『獵命師傳奇』（訳注：2005年から2013年にかけて発表した小説）と『狼嚎』（訳注：2004年に発表した小説）のアニメ化だね。この分野では日本が世界一なのだから！

それから次回、僕は新作『功夫』を引っ提げて日本に行きたいです。もしもそこに愛が足りないなら、パンチとキックを加えましょう！

――ぜひ来てほしいですね。

今回のインタビューから、ギデンズ・コー監督のクリエイティブの源泉、そして台湾映画の持つ温かさと普遍性が改めて浮き彫りになりました。

監督の新作『功夫』を楽しみに待ちながら、私たちは彼のメッセージを受け止めたいと思います。知っている人も知らない人も、ギデンズ・コー監督が牽引する台湾映画の「青春」の勢いを、ぜひ劇場で体感してください。