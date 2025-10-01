【おひつじ座】2025年10月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年10月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
人との関係性が広がり、新しい交流が生まれるときです。これまで話す機会のなかった相手や少し苦手意識を持っていた人に、自分から笑顔で挨拶したり、何気ない話題を振ってみたりするとよいでしょう。そこから思いがけない会話が弾み、相手に対する見方が大きく変わる可能性があります。
また、感情が表に出やすくなるため、冷静さを保つことが大切です。金運は良好ですが、「このお金が入ってくるから大丈夫」と、油断して衝動買いをしてしまわないよう注意してください。
＜開運もぐもぐ＞
相手との会話を弾ませるためには、“木のパワー”を使います。おすすめは旬の秋鮭を使った「鮭とキノコのマリネ」です。シイタケ、シメジ、マイタケなど、木のエネルギーをたっぷり宿したキノコを秋鮭と一緒にソテーし、レモン汁やお酢、オリーブオイルで作ったドレッシングに漬け込みます。
また、海の幸である秋鮭は“水のパワー”を持っています。会話が盛り上がった後にさらに交流を深めるには、この水のパワーが欠かせません。“木”と“水”、両方の力を一度に取り入れられる、さっぱりとしたメニューを味わってみてください。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）＜全体運＞
人との関係性が広がり、新しい交流が生まれるときです。これまで話す機会のなかった相手や少し苦手意識を持っていた人に、自分から笑顔で挨拶したり、何気ない話題を振ってみたりするとよいでしょう。そこから思いがけない会話が弾み、相手に対する見方が大きく変わる可能性があります。
また、感情が表に出やすくなるため、冷静さを保つことが大切です。金運は良好ですが、「このお金が入ってくるから大丈夫」と、油断して衝動買いをしてしまわないよう注意してください。
相手との会話を弾ませるためには、“木のパワー”を使います。おすすめは旬の秋鮭を使った「鮭とキノコのマリネ」です。シイタケ、シメジ、マイタケなど、木のエネルギーをたっぷり宿したキノコを秋鮭と一緒にソテーし、レモン汁やお酢、オリーブオイルで作ったドレッシングに漬け込みます。
また、海の幸である秋鮭は“水のパワー”を持っています。会話が盛り上がった後にさらに交流を深めるには、この水のパワーが欠かせません。“木”と“水”、両方の力を一度に取り入れられる、さっぱりとしたメニューを味わってみてください。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)