グリーンの100.4マイル（約161.6キロ）を先頭打者弾

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は30日（日本時間10月1日）、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席で本塁打を放った。その直後、中継映像が捉えたドジャースブルペンの様子が「かわいすぎる」と話題を呼んでいる。

剛腕グリーンをいきなり捉えた。4球目のフォーシームを振り抜いた打球は弾丸ライナーであっという間に右翼席へ。打球初速117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）、角度21度の一撃にドジャースタジアムが揺れた。ファンも総立ちになったが、同じ気持ちになったのはチームメートも同様だった。

大谷がダイヤモンドを一周すると、現地中継などでは一瞬ブルペンの様子が映った。投手陣も立ち上がり、両手を広げて大興奮。目を丸くして子どものようにはしゃいでいた。ファンも「翔平さんのヒーむランで大喜びのブルペン陣カワよ」「歓喜のブルペン陣」「きゃっきゃしてるブルペンかわいいw」「ブルペンチームも大喜びw」「ピョンピョンして喜んでるの可愛い」「最高かよ笑」と笑顔になった。

大谷の先頭打者弾でドジャースは先制し、その後も5回までにテオスカー・ヘルナンデス外野手の3ラン、トミー・エドマン内野手の2者連続で5-0とリードしている。（Full-Count編集部）