「ピーターラビットのし袋パーティーシリーズ」（税込 330円）

　ピーターラビットのイラストを使用した新グッズが、10月1日（水）から、一部の郵便局店頭で販売されている。

【写真】かわいすぎる！　“ピーターラビット”の新グッズ全4種一覧

■世界観を豪華に彩る

　今回登場したのは、和紙の質感と箔押しの輝きでピーターラビットの世界観を豪華に彩った「ピーターラビットのし袋パーティーシリーズ」。

　パーティーをテーマに箔押しをあしらった上品なデザインは全4種。たくさんの風船を持ったピーターラビットをはじめ、フロプシー、モプシー、カトンテールの3姉妹を描いたラインナップなどがそろう。

　パーティーを楽しみにするピーターラビットたちを描いた本商品は、大切な人への贈りものなどに添えるのにもぴったりだろう。