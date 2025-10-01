郵便局に“ピーターラビット”の新グッズが登場！ パーティーがテーマの「のし袋」シリーズ
ピーターラビットのイラストを使用した新グッズが、10月1日（水）から、一部の郵便局店頭で販売されている。
【写真】かわいすぎる！ “ピーターラビット”の新グッズ全4種一覧
■世界観を豪華に彩る
今回登場したのは、和紙の質感と箔押しの輝きでピーターラビットの世界観を豪華に彩った「ピーターラビットのし袋パーティーシリーズ」。
パーティーをテーマに箔押しをあしらった上品なデザインは全4種。たくさんの風船を持ったピーターラビットをはじめ、フロプシー、モプシー、カトンテールの3姉妹を描いたラインナップなどがそろう。
パーティーを楽しみにするピーターラビットたちを描いた本商品は、大切な人への贈りものなどに添えるのにもぴったりだろう。
