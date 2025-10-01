¶áÆ£·ò²ð¤éÇÚ½Ð¡¢¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¡×16¿Í¤¬·èÄê¡¡15Ç¯¤Ö¤êV¤Ø¡ÄÌó800¿Í¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤·Àº±Ô
´ÆÆÄ¤ÏµåÃÄOB¤Î¾®ÎÓ¹¨Ç·»á¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ³¤á¤ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï9·î30Æü¡¢¡ÖNPB¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È KONAMI CUP 2025¡×¡Ê12·î26Æü¡Á29Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡ÖÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼16¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ìó800¿Í¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÃæ¤«¤é¡¢3ÃÊ³¬¤ÎÁª¹Í²ñ¤ò·Ð¤ÆÁªÈ´¤µ¤ì¤¿Àº±Ô¤À¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï2010Ç¯Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¹â»³½Ó³°Ìî¼ê¡Ê¸µºå¿À¡¢¸½¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë¡¢Æ£Ê¿¾°¿¿Åê¼ê¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢ÌÚß·¾°Ê¸Åê¼ê¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢µÈÌîÁÏ»Î³°Ìî¼ê¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Êµð¿Í¡Ë¤Î5¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ÏµåÃÄOB¤Ç¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¾®ÎÓ¹¨Ç·»á¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´ÆÆÄ¤ËÉüµ¢¡£Æ±¤¸¤¯¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á·ªÅÄÍº²ð»á¤È¾®ÀîÄ¾¿Í»á¤¬¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë·Ð¸³¤ä½ÐÍè»ö¤ò¾¡Íø¤Ø¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤Ë¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤¸þ¾å¿´¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Æü¡¹»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤êÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë