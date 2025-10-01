夫人会がSNSで観戦報告

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャース夫人会は30日（日本時間10月1日）、インスタグラムを更新し、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦の観戦に訪れたことを報告した。投稿された集合写真には大谷翔平投手の妻・真美子夫人も写っており、ワールドシリーズ連覇を目指すチームに声援を送った。

夫人会の投稿には絵文字と一緒に「GAME 1 WILDCARD… LETS GO DODGERS（ゲーム1・ワイルドカード…レッツゴードジャース）」とエールが綴られており、球場近くで撮影されたと思われる集合写真を公開している。

この投稿には、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のキルステン・ワトソンさんが「イケてる女性たち!!!」とコメントするなど、日米ファンから多くの声が寄せられている。

夫人会が見守ったレッズ戦、初回に大谷がいきなり先頭打者アーチを放ち先制。3回にはT・ヘルナンデスとエドマンに一発が飛び出し4点を追加。レギュラーシーズンで5勝1敗と大きく勝ち越したレッズに相性の良さを発揮している。（Full-Count編集部）