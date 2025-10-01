¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÉðÅÄæÆÂÀ¤¬ÀïÎÏ¹½ÁÛ³°¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì±¦ÏÓ¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é³èÌö¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ©Àï¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï1Æü¡¢ÉðÅÄæÆÂÀÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ¤ÏµÜºêÆüÂç¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç2012Ç¯¤ËÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é8¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£15Ç¯¤Ë¤Ï13¾¡¡¢16Ç¯¤Ë¤Ï14¾¡¤òµó¤²¡¢ÀèÈ¯¤ÎÃì¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤·¤«¤·¡¢24Ç¯4·î¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¿¶¤ë¤ï¤º¡£4Ç¯·ÀÌó4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢¼ê½ÑÌÀ¤±¤Ç2·³¤Ç6»î¹çÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ¤Ï1Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Íèµ¨¹½ÁÛ³°¤ÎÄÌÃ£¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ©Àï¤·¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£