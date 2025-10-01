きのう夜、東京・町田市で70代の女性が包丁で刺され死亡した事件で、逮捕された40歳の男が「襲いやすそうな人を探して歩いていた」と供述していることがわかりました。

この事件は、きのう午後7時すぎ、町田市にあるマンションの外階段で住人の秋江千津子さん（76）が腹などを包丁で刺され死亡したもので、警視庁は自称・派遣社員の桑野浩太容疑者（40）を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。

事件後の様子を見た女性

「『お母さん頑張って』っていう声です。結構続いていました。悲痛な感じの」

同じマンションに住む女性

「本当に優しい。とても良いおばあちゃんでした」

桑野容疑者は容疑を認めているということですが、その後の警視庁への取材で、桑野容疑者が「人生が嫌になった」「襲いやすそうな人を探して目的もなく歩いていた」と供述していることが新たにわかりました。

秋江さんの腹や胸などには10か所以上の刺し傷や切り傷があったということで、警視庁は桑野容疑者に強い殺意があったとみて、今後、容疑を殺人に切り替えて捜査する方針です。