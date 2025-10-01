高橋真麻、長女と“おそろコーデ”で親子2ショット「ばぁばに撮ってもらいました」 反響多数「お揃いめっちゃ可愛い」「親子コーデ素敵です〜」
俳優・高橋英樹（81）の長女でフリーアナウンサーの高橋真麻（43）が9月29日、自身のブログを更新。「久々に娘とお揃い」と書き出し、愛娘（5）との“おそろコーデ”親子2ショットを披露した。
【写真】「お揃いめっちゃ可愛い」「素敵です〜」高橋真麻＆長女の“おそろコーデ”親子2ショット
2人が着ているのはチュニックタイプの白のロゴ入りTシャツで、サイドにはチェック柄が施されたオシャレなデザインだ。
「ばぁばに撮ってもらいました」と、写真は元俳優の母・美恵子さんが撮影したものと伝えている。
ほほ笑ましい親子ショットに、コメント欄には「親子コーデ素敵です〜」「お揃いめっちゃ可愛いですね」「良いね〜似合ってますよ」「楽しみが出来ましたね」など、さまざまな声が寄せられている。
真麻は、2018年12月に一般男性と結婚。20年5月に日本テレビ系『スッキリ』で長女の出産を報告。22年11月に長男（2）が誕生した。
