“きき湯〜ご”高地優吾、バーのマスターにふんして現代人の疲れに寄り添う
6人組グループ・SixTONESの高地優吾（※高＝はしごだか）が、アンバサダーを務めるスクリン薬用入浴剤『きき湯ファインヒート』の新WebCMが1日から公開された。同CMでは高地が「きき湯〜ご」として現代人の疲れに寄り添う「きき湯ファインヒート」をおすすめする。
【動画】疲れがほぐされる！爽やかな姿で登場した高地優吾
CM第2弾では、「温泉ソムリエ」の資格を持つ高地が、バーのマスターにふんし「“聞き”湯〜ご」として現代人の疲れや悩みに寄り添い、それぞれに合わせた「きき湯ファインヒート」をおすすめ。「疲れをオフ※1して、明日は何する？」のセリフをきっかけに、疲れを和らげたその先にある楽しみを見いだすことで、明日を前向きに迎えられるコンディションづくりをサポートする。※1：温浴効果を高めて疲労回復
「きき湯ファインヒート ほぐしオフ 聞き湯〜ご 座りっぱなしも地獄」篇では、座りっぱなしのデスクワークで、脚パンパン・腰バキバキと悩むお客さまに、だるい足腰などの疲れに「きき湯ファインヒート ほぐしオフ」をおすすめ。「疲れをオフ*1して、明日は何する？」のセリフの後に、「明日の登山デートも？」「行けちゃいますね」とほほ笑む。
「きき湯ファインヒート デジケア 聞き湯〜ご デスクワーカーの宿命」篇では、PCやスマホの長時間使用による首や肩のコリといった「デジタル姿勢疲れ」で悩んでいるお客さまに、コリ固まった首肩などの「デジタル疲労」に「きき湯ファインヒート デジケア」をおすすめ。たまった疲れをオフして、明日はブレイキンをするというお客さまに驚く高地。毎日の疲れに回復のきっかけをつくる。
「きき湯ファインヒート リセットナイト 聞き湯〜ご ゴリラ並みに寝てる」篇はたくさん寝ているのに、最近寝起きから疲れているというお客さまへ、おやすみ前のリセット習慣として「きき湯ファインヒート リセットナイト」をおすすめ。たまった疲れをオフして明日は5時半起きでゴルフをするというお客さまに「（朝が）早い！」とびっくりする、といった内容になっている。
