気象台は、午前11時30分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を七ヶ浜町に発表しました。

東部では、1日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、1日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■仙台市東部
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　1日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　1日夜遅くにかけて警戒

■塩竈市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　1日夜のはじめ頃にかけて警戒
　3時間最大雨量　60mm

■多賀城市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　1日夜のはじめ頃にかけて警戒
　3時間最大雨量　60mm

■七ヶ浜町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　1日夜のはじめ頃にかけて警戒
　3時間最大雨量　60mm

■利府町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　1日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■涌谷町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　1日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　1日昼過ぎ